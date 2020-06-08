هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 33 نقطة

تراجع مؤشر بورصة قطر، اليوم الإثنين، 33 نقطة وبنسبة انخفاض 35 بالمائة وأغلق عند مستويات 9316 نقطة.جاء ذلك وسط سيولة بلغت 384 مليون ريال قطري وتصدر سهم دلالة الأعلى ارتفاعا بالحد الأدنى 10 بالمائة وعند مستويات 83ر0 ريال.وجاء سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مقدمة الأكثر انخفاضا بنسبة 93ر2 بالمئة وعند مستويات 23ر1 ريال قطري.