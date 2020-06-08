14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين في ليبيا إلى 270 حالة.وأشار المركز- في بيان نقلته بوابة "الوسط" الليبية- إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين 53 حالة.. بينما تم تسجيل خمس حالات وفاة.