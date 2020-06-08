خلال الجلسة العامة.. «النواب» يهنئ السيسي بذكرى تنصيبه رئيسًا

حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.من جانبه قال محمد أبوالعينين: هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه الرئيس السيسي، والذي أظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمين على المسئولية، وهنيئا لنا الإنجازات التي تحققت.وأكد النائب أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي: الرئيس الأسطورة الذي لن يتكرر.