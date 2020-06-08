خلال الجلسة العامة.. «النواب» يهنئ السيسي بذكرى تنصيبه رئيسًا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:24 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
من جانبه قال محمد أبوالعينين: هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه الرئيس السيسي، والذي أظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمين على المسئولية، وهنيئا لنا الإنجازات التي تحققت.
وأكد النائب أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.
فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي: الرئيس الأسطورة الذي لن يتكرر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
من جانبه قال محمد أبوالعينين: هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه الرئيس السيسي، والذي أظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمين على المسئولية، وهنيئا لنا الإنجازات التي تحققت.
وأكد النائب أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.
فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي: الرئيس الأسطورة الذي لن يتكرر.