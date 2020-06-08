العراق يعلن استعداده لإجراء حوار مع واشنطن

أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، عن استعدادها لبدء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أميركا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف وفق لوكالة الانباء العراقية، إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر، وأكد فؤاد حسين خلال اللقاء على إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا.وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويات لدى بغداد وواشنطن"، مشدّدًا "على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون الثنائي المتميز.بالمقابل، أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه للوزير بمناسبة تسلمه منصبه وزيرًا للخارجية في العراق.