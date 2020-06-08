10 عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح إن بيت المسرح وابتداء من اليوم الإثنين الموافق ٨ يونيو يبدأ أول حلقات مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" في تمام التاسعة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب، والتي تأتي ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت- الثقافة بين إيديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.و أضاف "مختار" أن هذه المبادرة التي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، لتواكب الظروف الراهنة والتي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور، ليظل المسرح حاضرا ومضيفا في الأزمات كعادته دائما، بالإضافة إلى أن المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة وثرية بتناولها كتابات أنطون تشيكوف أخد أهم الكتاب الروس.تقدم مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" ١٠ مسرحيات لـ١٠ قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف تم مسرحتها، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة بين ٢٠ لـ٥٠ دقيقة، بالإضافة إلى مقدمة تعريفية بأنطون تشيخوف وتاريخه، وتحليلات نقدية لكتاباته وللعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين، حيث تبدأ المبادرة اليوم بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، يتناول فيها نصوص تشيخوف وحياته، تقدم بعدها تباعا العروض المسرحية، ليكون أول العروض عرض أبو عطسة جنان عن قصة " وفاة موظف" من إخراج هشام عطوة، ومن تقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض "المغفلة" عن قصة " المغفلة" من إخراج سامح بسيوني، ومن تقديم دكتور علاء عبدالعزيز.