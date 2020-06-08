«عبدالعال» يحيل 4 مشروعات قوانين لتشريعية النواب

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال - في الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتقدم بمشروعات القوانين كل من النواب: سلامة الرقيعي، ومصطفي كمال الدين حسين، وعبدالمنعم العليمي، ومحمد عبدالغني، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.