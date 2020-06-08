«المصل واللقاح»: ظهور كورونا تزامن مع وجود إصابات كثيرة بأنفلونزا الخنازير

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن سبب وضع عقار" التاميفلو" ضمن بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، يرجع أن فترة ظهور جائحة كورونا كان متزامن مع وجود حالات إصابة كثيرة بأنفلونزا الخنازير، فضلا عن تشابه الأعراض بينهم.وأشار الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم سحب العقار لثبوت عدم فاعليته في علاج حالات كورونا.وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه اعتبارا من شهر يونيو الجاري ستقل معدلات الإصابة بإنفلونزا الخنازير، حيث تم وضعه من الأساس في البروتوكول بصورة احترازية أن المريض قد يكون مصابا بفيروس كورونا وإنفلونزا الخنازير معا.