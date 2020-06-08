«6 سنوات من الإنجازات».. أبرز المبادرات في قطاع الصحة بعهد السيسي

عرضت فضائية "اكسترانيوز"، تقريرًا عن أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الصحة على مدار ٦ سنوات منذ تولي الرئاسة.حيث استعراض التقرير، ما شهدته مصر من مبادرات رئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومواجهة الكثير من التحديات.وعلى رأسهم مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وأيضا مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتي نفذت ٤١٣ عملية جراحية.وأيضا أطلق الرئيس مبادرة من أجل السيدات وهي مبادرة "انتي الأساس" للكشف عن سرطان الثدي وتستهدف ٢٨ مليون سيدة على مستوى الجمهورية.وكانت جميع المبادرات تقدم الخدمة والعلاج بالمجان وتستمر تلك المبادرات للحفاظ على صحة المصريين.