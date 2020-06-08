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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بسرقة 2 مليون جنيه من داخل سيارة للمحاكمة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 م
متهم
متهم
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة المتهم بسرقة 2 مليون و380 ألف جنيه من داخل سيارة مالك شركة صرافة للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده تلقيه بلاغا صاحب شركة صرافة كائنة بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم وتوجهه للشركة ملكه، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 2،380،000 جنيه من داخلها.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالاشتراك مع (عاطل له معلومات مسجلة "هارب")، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 1،700،000 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنه، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

وأضاف بقيامه بتسليم مبلغ مالى (30 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة لمالك معرض السيارات المشار إليه "قيمة إيجار السيارة"، وعلم الأخير باستخدامه السيارة فى وقائع سرقة، وأقر بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

بمواجهة مالك المعرض تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (15 ألف جنيه) وإنفاقه باقى المبلغ المالى المتحصل عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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