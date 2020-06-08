ضبط 89 مخالفة إشغالات خلال شهر بسوهاج
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أنه تم تحرير 89 محضر مخالفات مرافق بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الشهر الماضي، وضبط 337 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في حملات على لرفع الإشغالات للحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الاانضباط للشارع.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.
ومن جانبه أوضح العميد عبد المنعم العلكي، رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 62 محضرا إشغالا للطريق العام، و15 محضرا عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، ومحضرين منشأة بدون ترخيص.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.
ومن جانبه أوضح العميد عبد المنعم العلكي، رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 62 محضرا إشغالا للطريق العام، و15 محضرا عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، ومحضرين منشأة بدون ترخيص.