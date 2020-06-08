ضبط 89 مخالفة إشغالات خلال شهر بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أنه تم تحرير 89 محضر مخالفات مرافق بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الشهر الماضي، وضبط 337 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في حملات على لرفع الإشغالات للحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الاانضباط للشارع.وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.ومن جانبه أوضح العميد عبد المنعم العلكي، رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 62 محضرا إشغالا للطريق العام، و15 محضرا عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، ومحضرين منشأة بدون ترخيص.