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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:57 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهما، مشيرا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، وقروي بناويط.

وقال إن مركز ومدينة طما قام بمصادرة جرار بلوك أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أزال مركز ومدينة المنشاة حالتين تعد بمساحة قيراط بمجلس قروي الدويرات، لافتا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتين تعد على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بإزالة 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوي عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة 600 م2، كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الأول والثاني الثالث علوي، عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة( 745 م2 وواحد قيراط) في بندر جرجا، ومجلس قروي العوامر بحري.

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