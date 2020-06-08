إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج
الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:57 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهما، مشيرا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، وقروي بناويط.
وقال إن مركز ومدينة طما قام بمصادرة جرار بلوك أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أزال مركز ومدينة المنشاة حالتين تعد بمساحة قيراط بمجلس قروي الدويرات، لافتا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتين تعد على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بإزالة 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوي عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة 600 م2، كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الأول والثاني الثالث علوي، عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة( 745 م2 وواحد قيراط) في بندر جرجا، ومجلس قروي العوامر بحري.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهما، مشيرا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، وقروي بناويط.
وقال إن مركز ومدينة طما قام بمصادرة جرار بلوك أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أزال مركز ومدينة المنشاة حالتين تعد بمساحة قيراط بمجلس قروي الدويرات، لافتا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتين تعد على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بإزالة 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوي عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة 600 م2، كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الأول والثاني الثالث علوي، عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة( 745 م2 وواحد قيراط) في بندر جرجا، ومجلس قروي العوامر بحري.