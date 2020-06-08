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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة غرب سرت

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:54 م
طائرة
طائرة
عبير سليم
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أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، قبل دقائق، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة تستهدف طائرة تُركية مُسيّرة وتقوم بإسقاطها في منطقة وادي جارف، غرب مدينة سرت الساحلية.

وأوضحت الشعبة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاستهداف جاء بعد أن حاولت المسيرة استهداف مواقعًا لوحدات القوات المُسلحة.

في الأثناء، أفادت الصحف المحلية، بأن ميليشيات مدينة مصراته تعاود الهجوم على مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كم من العاصمة طرابلس، مؤكدة أن القوات الجوية للجيش الوطني الليبي تتعامل معها.

وقبل قليل، أفادت قناة العربية، بعودة القصف المدفعي في مدينة سرت بين قوات الجيش وكتائب حكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة تركيا.

وجاء ذلك بعد هدوء حذر وشبه التزام كامل بوقف إطلاق النار منذ صباح اليوم.

وكانت المعارك احتدمت، أمس الأحد، بين الطرفين جنوب مدينة سرت؛ حيث أكد الجيش الوطني الليبي، ليلا، نجاح مقاتلاته في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية، إضافة إلى تمكنه من تدمير حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عددًا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.
الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة غرب سرت
الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة غرب سرت

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