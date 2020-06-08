99 إصابة في السنغال بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الاثنين، تسجيل تسعة وتسعين إصابة جديدة في السنغال بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس إلى أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرين إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه وبعد إجراء ألف وعشرة فحوص تم تسجيل تسعة وتسعين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تعافي مائة وأحد عشر مصابا وألفين وستمائة وتسعة وتسعين شخصا، وتوفي تسعة وأربعون منهم، ويوجد ألف وستمائة وثمانية وسبعون في المشافي.