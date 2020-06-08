إيران تصر على استعدادها لتبادل الأسرى مع أمريكا

أصر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الإثنين، على استعداد طهران لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.ووفقًا لصحييفة "طهران تايمز"، عاد ثلاثة علماء إيرانيون هم الدكتور سليماني والدكتور طاهري والدكتور أصغري إلى طهران أو في طريق العودة.فيما أعرب ربيعي عن أمله أن تستمر عملية عودة السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة تمامًا لتبادل الأسرى وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق إدارة الولايات المتحدة.وأعلنت طهران يوم الخميس تبادل أسرى بين إيران والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، في بيان الخميس، إن "وايت" الذي كان في السجن في إيران أطلق سراحه بعد أن منح الرحمة على جرائمه.وقال موسوي، إنه تم الافراج عن "وايت" من السجن نظرا للوقت الذي قضاه فيما يتعلق باعتبارات حقوق الإنسان وغادر إيران يوم الخميس.