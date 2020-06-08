الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه بالبنوك

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 4 قروش أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعوما بالإعلان عن التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار.وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري تداول سعر الدولار بسعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع بانخفاض قدره 3 قروش عن سعره أمس الذي سجل فيه 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تراجع الدولار أمام الجنيه بعد سلسلة ارتفاعات سجلتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا.وأضاف أنه بعد نجاح مصر في الحصول على أكثر من 13 مليار دولار، سواء من صندوق النقد الدولي أو السوق الدولية والتي عوضت جزءا كبيرا من تراجع الإيرادات من العملات الأجنبية فإنه من الطبيعي تراجع الضغط على العملة المحلية خاصة بعد تباطؤ وتيرة تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي فقد مليار دولار فقط الشهر الماضي رغم الأوضاع الحالية.وأشار إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع مقابل الجنيه في الأسابيع الماضية في ضوء سياسة السوق الحرة لسعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي وتأتي انعكاسا للأوضاع الاقليمية والعالمية، وبعد نجاح مصر في تعويض جزء كبير من إيرادات النقد الأجنبي فقد انعكس ذلك على العملة المحلية.وتوقع استمرار تراجع الضغط على الجنيه وإن كان بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الدولار إلى قرب مستوياته السابقة دون مستوى 16 جنيها.