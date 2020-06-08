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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير معهد الأورام وحي غرب أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:49 م
تطهير معهد الأورام
تطهير معهد الأورام
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة رش وتطهير ونظافة بعدد من شوارع وميادين حي غرب أسيوط ضمن الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة.

جاء ذلك خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر بمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - في بيان - إنه تم تنفيذ حملة رش وتطهير للمنشآت والمرافق بحي غرب أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة حيث استهدفت تطهير وتعقيم معهد الأورام ومداخله ومخارجه والمنطقة المحيطة به وشوارع وتفرعات يسري راغب وشارع 26 يوليو.

وأشار إلى استمرار تلك الحملات التي يتم شنها بالمراكز والقرى بقيادة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية خاصة للمنشآت الحكومية وغير الحكومية والمديريات والإدارات الخدمية التي تشهد تردد مكثف للمواطنين بها، لافتًا إلى التعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأفرعها بالمراكز ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

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