«الحمدين» يمول إنتاجها.. «ميليشيات الوفاق» تستغيث من تكرار حوادث سقوط الطائرات التركية المسيرة

ورطة جديدة تواجه ميليشيات حكومة الوفاق فى طرابلس، بسبب تكرار حوادث سقوط الطائرات التركية المسيرة التي تستخدمها في معاركها مع الجيش الوطنى الليبى حول طرابلس.واستغاثت ميليشيات حكومة الوفاق من تكرار حوادث سقوط الطائرات التركية المسيرة، التى يتم إنتاجها بواسطة إحدى الشركات المملوكة لـ«سلجوق بيرقدار» صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.الطائرات التركية المسيرة، ثبت من قبل ضعف مستوى أدائها في مسرح العمليات بسوريا، إلا أن نظام الحمدين في الدوحة، تدخل فى السابق بالمساهمة ماليا في برنامج إنتاج هذه الطائرات لخدمة مصالح أردوغان وأسرته واسترضائه لضمان عدم سحبه قواته من قطر التي تتولى حماية تميم وأفراد عائلته من غضب الشعب القطري المتنامي ضدهم، فى إطار سياسات «الحمدين» فى إهدار أموال القطريين في مغامرات خاسرة، عبر ضخه ثروات وطنهم في إنتاج إسلحة يستخدمها الإرهابيون في ليبيا وسوريا ضد الأبرياء.