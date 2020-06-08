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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير 160 مجرى مائيًا بطول 459 كيلومترًا بالفيوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:56 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن قيام مديرية الموارد المائية والري بتطهير 459 كيلومترا طوليا بعدد 160 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، ضمن أعمال المديرية لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الرى إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.

من جهته، أوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال الشهر الماضي، أسفرت عن تطهير 84 مجرى مائيا "ترع" بطول 244 كيلو و155 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر الروضة الشرقي، وتطهير بحر الشركة الإنجليزية، وتجريف مقطوعية محطة البطس، وتطهير خليج الحدودة، وجنابية لوساتو، وبحر سيلا العمومي، وتطهير صاولة بحر وهبي، وجنابية عرفة، وبحر كحيل، وبحر دسيا العمومي.

كما تم تطهير 17 مجرى مائيا "ترع" بطول 61 كيلو و985 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير جنابية حليم، وتطهير بحر البنات، وبحر العوينات، وبحر قارون، وبحر امتداد قارون، وبحر تطون، وتطهير بحر النزلة الرئيسي، وتطهير الجنابية اليمنى لحجز دفنو، والجنابية اليمنى لبحر البنات، وتطهير ترعة غابة دفنو.

وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 9 مصارف، بطول 48 كيلو و56 مترا طوليا، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 50 مصرفًا بطول 105 كيلو و111 مترا طوليا، خلال شهر مايو أيضًا، ومن هذه المصارف تطهير مصرف حدود سيلا والمقاتلة، ومصرف الروبيات القديم، ومصرف النقلة، ومصرف كمال، فضلًا عن ترميم وتعلية جسور مصرف الغرق الرئيسي بالبر الأيسر، والبر الأيمن لمصرف تحويلة الوادى بعد وضع تربة قطع الجبل، كما تم تطهير مصرف تطون ومصرف حدود شدموه ومصرف الجرجبة.

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