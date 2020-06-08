بعد قليل.. الصندوق السيادى يكشف استراتيجيته فى ظل أزمة كورونا

يعقد بعد قليل صندوق مصر السيادى مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، عرض أحدث المستجدات والخطة الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة، ودوره فى تعظيم الاستفادة من بعض أصول الدولة والمساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى المصرى.ويأتى انعقاد المؤتمر فى ظل أزمة صحية واقتصادية تجتاح العالم بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط توقعات دولية بأن يحافظ الاقتصاد المصرى على معدلات نمو موجبة ضمن عدد قليل من الدول على مستوى العالم.يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون إنشاء الصندوق السيادى، والمتضمن نحو 7 تعديلات ما بين إعفاءات ضريبية وصلاحيات موسعة للصندوق الفترة المقبلة، وتمت إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه قبل إقراره رسميًا.