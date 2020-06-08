رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. الصندوق السيادى يكشف استراتيجيته فى ظل أزمة كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:54 م
أيمن سليمان
أيمن سليمان
أميرة ممدوح
طباعة
يعقد بعد قليل صندوق مصر السيادى مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، عرض أحدث المستجدات والخطة الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة، ودوره فى تعظيم الاستفادة من بعض أصول الدولة والمساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى المصرى.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى ظل أزمة صحية واقتصادية تجتاح العالم بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط توقعات دولية بأن يحافظ الاقتصاد المصرى على معدلات نمو موجبة ضمن عدد قليل من الدول على مستوى العالم.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون إنشاء الصندوق السيادى، والمتضمن نحو 7 تعديلات ما بين إعفاءات ضريبية وصلاحيات موسعة للصندوق الفترة المقبلة، وتمت إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه قبل إقراره رسميًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

هداف حسنية أغادير المغربي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

هداف حسنية أغادير المغربي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

المخرج محمود المسَاد بضيافة «الأردنية للأفلام» أونلاين

قاتل فرج فودة.. أفرج عنه مرسي وقضى نحبه في غارة على داعش بسوريا

«28 عامًا على رحيل شهيد التنوير».. فرج فودة مازال باقيًا في الأذهان

سيد الوكيل يناشد وزارة الثقافة بدعم المشروعات الثقافية الصغيرة