«تلقى رشاوى كبيرة».. تورط قاضي إيراني باعتقالات جماعية للصحفيين

كشفت وسائل اعلام ايرانية، عن تورط القاضي غلام رضا منصوري، مساعد رئيس القضاء السابق بإيران قضية فساد، بإصدار أحكام الاعتقالات الجماعية ضد الصحفيين، بتلقيه رشاوى وصلت إلى 500 ألف يورو حيث هرب من البلاد فور الاعتراف ضده.ووفقًا لتقرير قناة العربية الاخبارية، اليوم الإثنين، كان غلام رضا منصوري قد أصدر مذكرات توقيف بحق 20 صحافيًا في يوم واحد في 8 فبراير2013. وبناء على أوامره، داهمت قوات الأمن مكاتب الصحف المختلفة للقبض على المتهمين ومن بينهم رئيس تحرير إحدى الصحف.وبحسب ممثل الادعاء خلال المحاكمة الأحد، فر منصوري من البلاد ولا يزال مكانه غير معروف.هذا وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، الموقوف منذ عام، و17 متهما آخرين، بتهم فساد ورشاوى، جرت أمس، في الفرع الخامس من محكمة جنايات بطهران، حيث اتهم طبري، بتشكيل شبكة رشوة وقيادتها وتلقي رشاوى كبيرة بهدف التأثير في الملفات القضائية..إلى ذلك، قال العديد من الصحفيين بأن غلام رضا منصوري هو الشخص المسؤول عن اعتقالاتهم غير العادلة منذ ظهور اسمه أثناء المحاكمة.