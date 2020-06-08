السبت.. «التمويل الإسلامي» تناقش تداعيات كورونا في ندوتها السنوية

تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، الذي يرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد البلتاجي، ندوتها السنوية تحت عنوان أثر جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري التحديات والفرص، السبت المقبل 13 يونيو، عبر تقنية الفيديوكونفرانس من خلال تطبيق "زووم zoom"، التاسعة والنصف صباحًا.تتناول الندوة التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا علي المجتمع المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة، أيضا الجوانب السلبية للجائحة على المشروعات الصغيرة وكيفية تجنبها والإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها لتلك المشروعات.وتتضمن الندوة جلستين تحتوى كل منهما على عدة مشاركات ومداخلات متخصصة لتغطية كافة محاور الموضوع من الخبراء المتخصصين، كل منها ساعتين متواصلتين تفصلهما استراحة لمدة 30 دقيقة.وتتناول الجلسة الأولى آثار جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية، والثانية المشروعات الصغيرة بين التحديات الراهنة والحلول المطروحة في ظل جائحة كورونا، وتختتم الندوة بأهم التوصيات التي يمكن تطبيقها في الواقع العملي للخروج من أزمة كورونا.