«الصناعات المعدنية» تكشف خطتها للتعايش مع كورونا

أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة وأصحاب المصانع يعملون بكامل طاقتهم بعد قرار الحكومة بالتعايش مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك خسائر ناتجة عن هذا الوباء.وأضاف حنفي في تصريح لـ"الدستور"، أن الغرفة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالاتفاق مع جهات مختصة لتعقيم المصانع وتطهيرها وتزويدها بأجهزة تعقيم، ووفرة أجهزة لقياس درجات الحرارة.وأشار مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير كافة وسائل الأمان والوقاية للحفاظ على سلامة العمال، مؤكدًا أنه تم توقيع بروتوكولات تعاونية مع وزارة الصحة.