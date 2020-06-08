إيران تسجل 2043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران كيانوش جهانبور، اليوم الإثنين، تسجيل 2043 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19)، ليتجاوز العدد الإجمالي الـ 173 ألفا.ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة قوله، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا " ارتفع في البلاد إلى 173 ألفا و832، والمتعافين 136 ألفا و360، بينما بلغت أعداد الوفيات 8351 حالة وفاة.