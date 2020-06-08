إيران تسجل 2043 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:37 م
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران كيانوش جهانبور، اليوم الإثنين، تسجيل 2043 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19)، ليتجاوز العدد الإجمالي الـ 173 ألفا.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة قوله، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا " ارتفع في البلاد إلى 173 ألفا و832، والمتعافين 136 ألفا و360، بينما بلغت أعداد الوفيات 8351 حالة وفاة.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة قوله، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا " ارتفع في البلاد إلى 173 ألفا و832، والمتعافين 136 ألفا و360، بينما بلغت أعداد الوفيات 8351 حالة وفاة.