نائب محافظ قنا: السيسي أطلق العديد من المبادرات الداعمة للشباب (فيديو)

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن الاحتفال بيوم الشباب المصرية الذي عُقد في دار الأوبرا المصرية في عام 2016، كان نقطة الانطلاق والتحول الرئيسية في الاهتمام بالشباب المصري، مشيرًا إلى أن الشباب لم يكونوا بعيدين عن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه دائمًا ما يستمع ويلتقي بالشباب.أضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن إطلاق عام 2016 كعام للشباب لم يكن على مستوى الخطاب السياسي، بينما جاء كاهتمام فعلي وتواصل مباشر مع الشباب، موضحا أن هناك عددا من القرارت الصادرة عن هذا المؤتمر مثلت خارطة طريق في الاهتمام بالشباب وتوفير المسكن لهم ودعمهم اقتصاديًا ورياضيًا.وأكد نائب محافظ قنا، أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الداعمة للشباب في كافة محافظات الجمهورية على مدار الـ ٦ سنوات منذ توليه الرئاسة، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب سعت لتكون منصة شبابية لإشراك الشباب في كافة القرارات التي تتخذها الدولة وللوقوف على التحديات التي تواجههم بعدد من التوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات.