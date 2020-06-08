إثيوبيا: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، إن أديس أبابا لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرًا إلى أن بلاده تقيم سد النهضة من أجل نمو إثيوبيا.وأضاف آبي أحمد، في تصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، نقلتها مواقع إثيوبية، وكذلك سكاي نيوز عربية، أن مشروع سد النهضة يتقدم وفق الجدول المحدد له.ورفض تحمل مسئولية تأخر دخول السد حيز التشغيل، محملا الإدارات السابقة للمشروع المسئولية، ومؤكدا أنه سعى منذ توليه السلطة للإسراع في إنجازه.وزعم أن بلاده خسرت 6 مليارات دولار، بمعدل مليار كل عام، نتيجة التراخي في تنفيذ المشروع.كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن تمنيه تعاظم دخل إثيوبيا نتيجة توليد الكهرباء من السد، وأن تصدير الطاقة لخارج إثيوبيا سيبدأ في 2023، مشددًا على أن حكومته ستواصل إظهار التزامها بتنمية الدولة.