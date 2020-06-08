المخرج محمود المسَاد بضيافة «الأردنية للأفلام» أونلاين

ضمن فعاليات برنامج "طلات سينمائية" تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء٬ إطلالة مع المخرج الأردني محمود المساد للحديث عن أساليب كتابة الافلام الروائية والوثائقية والأخطاء الشائعة التي يُنصح بتفاديها.يشار إلي أن "محمود المسَاد" مخرج وكاتب سيناريو ومنتج أردني حائز على جوائز عدة، يعمل حاليا مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام كمستشار لصناع الأفلام. شاركت أفلامه في أكثر من 130 مهرجانا سينمائيا دوليا. آخر أعماله الفيلم الروائي "إن شالله استفدت" الذي يعرض حاليا على NETFLIX.كما أن الهيئة عرضت فيلمه الوثائقي "إعادة خلق" ضمن عروض Cur-films والتي تعرض أونلاين حاليًا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة كل يوم إثنين وخميس الساعة 9 مساءً.فازت أفلام مساد بنحو 27 جائزة من مهرجانات في جميع أنحاء العالم مثل جائزة ARTE وشارك في L’ATELIER في مهرجان كان السينمائي. وقدم مساد العديد من ورشات العمل والندوات في أمستردام وسان فرانسيسكو وبون ومدريد وأبو ظبي والقاهرة والبحرين وغيرها الكثير.كما حصل المساد على ثلاث جوائز دولية عن نص فيلمه الأخير "انشالله استفدت"، والذي عرض لأول مرة في عام 2016 في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وفاز بجائزة لجنة التحكيم NETPAC لأفضل فيلم آسيوي بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل تمثيل في مهرجان وارسو السينمائي.يذكر أن طلّات سينمائية مبادرة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لربط صناع الأفلام والمهتمين بصناعة الأفلام مع صناع أفلام محترفين، والتزاما من الهيئة باستمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل الظروف الراهنة التي تمنعنا من التجمع لذلك ستكون تلك الإطلالات عبر منصة زووم الإلكترونية وسيتم بثها مباشرة عبر صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيس بوك.