الكرملين: بوتين لا يعتزم لقاء السراج
الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:32 م
وكالاتطباعة
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إنه لا توجد في جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين أي خطط لعقد لقاءات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.
وأضاف بيسكوف: "اليوم، لا توجد لقاءات مخطط لها في الكرملين مع السراج".
وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام العربية، نقلا عن مصادرها، أن السراج يعتزم زيارة موسكو بعد زيارته إلى تركيا.
وأضاف بيسكوف: "اليوم، لا توجد لقاءات مخطط لها في الكرملين مع السراج".
وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام العربية، نقلا عن مصادرها، أن السراج يعتزم زيارة موسكو بعد زيارته إلى تركيا.