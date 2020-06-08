استمرار حملات النظافة بحي أول طنطا (صور)

قام حي أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود، رئيس الحى، بتنفيذ حملة نظافة وإزالة إشغالات مكبرة فى عدد من الشوارع بنطاق الحى، بتوجيهات من محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة المستمرة ورفع تراكمات القمامة حفاظا على المظهر العام.وشملت الحملة المكبرة منطقة دوران النادى، وشوارع أحمد على ونادى المعلمين ونجف الجامعة وأمام نادى طنطا، وتم تركيب وترميم البلدورات، كما تم رفع الأتربة وغسيل الأرصفة.وكان نائب محافظ الغربية، ترأس اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678 من كوبرى دفرة حتى طريق طنطا شبين الكوم.وأوضح نائب محافظ الغربية، أن هذا الطريق أحد أهم الطرق الحيوية، حيث يرتبط بعدة تجمعات سكنية ومصنع تدوير القمامة الرئيس الخاص بمدينة طنطا.وأوضح أن الاجتماع جاء للتنسيق بين هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق، حيث يوجد بالطريق الآن أعمال تنفيذ خط صرف صحى بطول 400م، مؤكدا على الانتهاء من أعمال الصرف خلال 15 يوم بدلًا من شهر، وتسليم الموقع للبدء في أعمال الرصف.