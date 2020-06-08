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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورفع 12 طنًا مخلفات خلال حملة تنظيف بسفاجا (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:32 م
مخلفات
مخلفات
كتب- علي عواد
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أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار حملات التطهير والنظافة بجميع أحياء المدينة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمشاركة معدات شركة النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت المغربي، في بيان لها اليوم، أن إدارة منظومة النظافة بالوحدة المحلية تواصل حملات النظافة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمدينة، حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم رفع 12 طنا من الأتربة والمخلفات الشجرية وأعمال النظافة العامة بمنطقة تقسيم الاهالى ومنطقه مسجد شباب سيدنا محمد، مؤكدةً على استمرار العمل بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخاصة خلال فترة الحظر لاستهداف كافة الأحياء التابعة لجهاز النظافة والتجميل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجددت "المغربي" مناشدتها للمواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والتزام المواطنين بارتداء الكمامات، والبعد عن التجمعات حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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