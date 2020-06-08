مي عمر: مسلسل «الفتوة» تغيير جذري في أعمالي الفنية

قالت الفنانة مي عمر، إن شخصية "ليل" التي قدمتها في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، يعد تغييرا جذريا في أدوارها.وأضافت مي عمر، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الحقبة التاريخية التي دار فيها المسلسل تعد أحد أسباب مشاركتها فيه، خصوصا أنها جديدة ولم تقم بدور مشابه من قبل، حيث شعرت أنها مهما نوّعت في أدوارها فلن يكون بالقدر الذي شاركت به في عمل مثل "الفتوة" حيث إن التغيير فيه يعد جذريا.وذكرت أن استخدام "المكياج" في شخصيتها لم يكن مفرطا وخصوصا أنه تمت مراعاة طبيعة الفترة الزمنية بكل تفاصيلها، مشيرة إلى استخدام "المكياج" بما يناسب شخصية "ليل" وأيضًا مع مراعاة أنها ابنة فتوة، وأجمل البنات في ذلك الوقت وما إلى ذلك.وأوضحت أن "المكياج" الذي وضع على شخصية "ليل" كان بناء على حالتها النفسية، وهذا ما تجلى بالفعل في الحلقات الأخيرة من المسلسل، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المشاهد التي تطلبت منها مجهودا صعبا بالتمثيل بلغة العين وإظهار الأحاسيس الداخلية للجمهور دون كلام.ورأت أن الظروف الحالية فرضت على الناس البقاء في منازلهم، ما ساهم في زيادة نسب مشاهدة الأعمال الفنية، لافتة إلى أن هناك تنوعا كبيرا في الأعمال التي تقوم بها، سواء الكوميدية أوالدرامية أو التاريخية.