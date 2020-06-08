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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رابع ولادة قيصرية ناجحة بعزل الباجور.. و«المنوفية» تتعاقد مع 3 أطباء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:26 م
عزل الباجور
عزل الباجور
ولاء القاضى
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شهد مستشفى العزل بالباجور التابعة لمحافظة المنوفية، حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الولادة داخل مستشفى الباجور منذ بداية تخصيصه للعزل إلى 4 حالات ولادة قيصرية.

كما قامت إدارة مستشفى الباجور بالتجهيز لعملية الولادة، بإجراء التعقيم اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، كذلك اتخاذ الاحتياطات لأي طوارئ تحدث أثناء إجراء عملية ولادة القيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وشارك فريق من طاقم التمريض الموجود بالمستشفى، سميرة صابر، ومنار كامل، هبة فتحي من طاقم تمريض عمليات، وفريق لمكافحة العدوى، فيما تم وضع الرضيع في حضانة داخل المستشفى، لمتابعته طبيًا وعمل التحاليل اللازمة له لبيان إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأجرت عملية الولادة حيث قامت، الدكتورة شيماء سلام، أخصائي التوليد والنساء، بإجراء العملية، بمساعدة الدكتور تهامي أبو العلا، استشاري الجراحة العامة، الدكتور محمود خليل أخصائي تخدير، بوجود الدكتور محمد نبيل أخصائي أطفال.

وعلى صعيد متصل، أعلن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، عن إرسال 3 أطباء عناية وباطنة وصدر من وزارة الصحة لمستشفى الباجور للعزل الطبي وقررنا التعاقد بأى مبلغ تتكلف به المحافظة مع تخصص العناية المركزة لسد العجز بها حيث إن المستشفى يوجد به عجز شديد في الأطباء العاملين به.

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