حملة غضب شعبي على تويتر من خفض الأجور وارتفاع الأسعار في قطر

شن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة غضب واسعة من ارتفاع الأسعار في قطر مقابل خفض الحكومة القطرية رواتب العاملين.حيث قال ناشط على موقع تويتر: لا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب مراهقة تميم وأمه موزة يضعون شعب قطر في مجاعات، يا أهل قطر الشقيق ألا يوجد لديكم رجال ونساء يثورون على هذا الحاكم الجائر الظالم الذي يصرف أموالكم على الإرهابيين ألا تغضبون إلى متى الصمت على الجائر الظالم، ثووووووووروا شرفاء قطر.وقالت صحفة كنترول الدوحة على تويتر والمتخصصة في كشف فضائح النظام القطري: رواتب ضخمة ومميزات فاخرة ولايحلم أن يصل لها القطري، ورغم وجود الكفاءات الوطنية، إلا أن هذا الأمر ممنوع قطعًا، بأمر الشيخ حمد بن جاسم، والقطري هو أقلهم راتب بدون ميزات، إذ أنه لايتجاوز راتبه مراسل جريدة، حيث كان الحديث يدور حول قناة الجزيرة القطرية".وتابع حساب كنترول الدوحة ساخرًا من العلاقات القطرية مع تركيا وإيران: بعد خفض رواتب القطريين، اكتشفت أن أكبر كذبات بقطر، إحنا بخير بعد الحصار، ابشرو بالعز والخير، نحن دولة عندنا سيادة، نحن دولة لدينا حرية رائ، تركيا وايران يحبونا في الله.فيما قال محمد الهامشي الاعلامي ورئيس قناة المستقلة في لندن، يقول بعضهم أعلى دخل للفرد في قطر، هم يحسبون دخل الأمير والفقير ويقسّمونه على عدد سكان، لكن الفرق بين الأمير والفقير كبير... كبير جدا، ومعاناة المتقاعدين في #قطر كبيرة وحقيقية، وفئات اجتماعية أخرى، والمشكلة أن قناة الجزيرة ممنوع عليها تناول هذه القضايا الملحة للشعب القطري الشقيق.