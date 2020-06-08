ضبط 33 طن أقماح غير صالحة قبل توريدها للصوامع بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن إدارة مباحث التموين، قامت بحملة مكبرة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية "عبد المسيح ر ب ص" 32 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة، أثناء قيادته السيارة رقم محددة محملة بكميات من القمح غير صالحة للاستهلاك الآدمى " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح – وتم ضبط " 33 " طن، " 720 " كجم أقماح.كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.