رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 33 طن أقماح غير صالحة قبل توريدها للصوامع بسوهاج

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:23 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن إدارة مباحث التموين، قامت بحملة مكبرة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية "عبد المسيح ر ب ص" 32 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة، أثناء قيادته السيارة رقم محددة محملة بكميات من القمح غير صالحة للاستهلاك الآدمى " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح – وتم ضبط " 33 " طن، " 720 " كجم أقماح.

كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

عبدالعال: راتب العامل كان سيصل لـ4000 جنيه لولا كورونا

الجيش الليبى يدمر سرية مدفعية تركية قرب سرت

مسلسل ليه لا الحلقة 4.. تعرف على التفاصيل

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يناشد وزارة الثقافة بدعم المشروعات الثقافية الصغيرة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

مروة مجدي تحصل على الماجستير عن «أثر النمط القيادي في التهكم التنظيمي»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح