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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على تونسية محكومة بـ1277 سنة سجن

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:22 ص
متهمة
متهمة
وكالات
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أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أن المصالح المختصة ألقت القبض على امرأة، صادرة بشأنها 205 مناشير تفتيش وحكم بالسجن لمدة 1277 سنة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أمس الأحد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 سنة وقاطنة بولاية منوبة.

وأضاف البيان أنه "صادر بشأن المتهمة 205 مناشير تفتيش من أجل التحيل، السرقة وإصدار صكوك بدون رصيد" ومحل 34 بطاقة جلب.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.

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