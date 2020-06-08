ضبط 4 آلاف مخالف لحظر التجول

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار حظر التجول على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4718 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، وضبط 2735 مركبة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.