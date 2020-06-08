ضبط سائق بـ 18 طربة حشيش بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شخص بالجيزة لاتجاره فى المواد المخدرة، اليوم الإثنين، وبحوزته 18 قطعة لمخدر الحشيش، قبل ترويج الكمية على عملائه.وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام سائق بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وتم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته 18 قطعة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى.واعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.