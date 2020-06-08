محافظ المنيا يسلم 361 مشروعًا من «التنمية المحلية» (صور)

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 316 مشروعًا تنمويًا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، بمبلغ 2 مليون و91 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ودكتورة وفاء فداوي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.أكد المحافظ أن المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين، وتحسين أوضاعهم، من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.ودعا المحافظ جميع الحضور بالعمل علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وحث جميع الأهالي في الفري علي الالتزام بتلك الإجراءات حفاظا علي صحتهم وسلامتهموأعرب عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة " لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.وفي نهاية اللقاء سلم المحافظ شهادات تقدير وشكر لمدير الإدارة وفريق العمل بالإدارة علي جهودهم في العمل.