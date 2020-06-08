بولندا تقرر غلق 12 من مناجم الفحم لمواجهة كورونا

أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي، جاسيك ساسين، بمؤتمر في وارسو، أن شركة "جيه. إس. دبليو"، وهي أكبر منتج لفحم الكوك في الاتحاد الأوروبي، ستغلق منجمين، بينما ستغلق أكبر شركة للفحم الحراري في الكتلة الاوروبية، وهي "بي. جي. جي"، 10 مناجم.وأفادت وكالة "بلومبرج" للاأنباء اليوم الإثنين، أن قرار غلق المناجم يأتي في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة البولندية جهودها من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" في إقليم سيليزيا.ومن المقرر أن يستمر وقف عمل المناجم لمدة ثلاثة أسابيع، بينما سيتم دفع كامل أجور العمال.وأشارت "بولمبرج"، إلى أن شحنات الفحم لن تتأثر بذلك التوقف.من ناحية أخرى، قال وزير الصحة البولندي، لوكاس زوموفسكي أثناء المؤتمر، إن المحاولات الأولى لوقف انتشار الفيروس في المناجم لم تكن كافية.وقد أجرت الحكومة البولندية فحوصات للكشف عن الفيروس لأكثر من 50 ألف من عمال المناجم، وما زالت في انتظار نتائج بعضها.