رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جينيفر أنيستون تتبرع بأموال طائلة لمنظمة تناهض العنصرية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:10 ص
جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون
سلمى بدر
طباعة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن تبرع النجمة الأمريكية العالمية "جينيفر أنيستون" بمبلغ مالي كبير لمؤسسة خيرية عرقية بعد مقتل المواطن الأمريكي "جورج فلويد" على يد شرطة الأمريكية في ولاية "مينيابوليس".

وجاء في التقرير أن أنيستون قد قدمت مليون دولار لمنظمة Color Of Change، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن الحقوق المدنية وأكبر منظمة عدالة عنصرية عبر الإنترنت في البلاد، وانها تأثرت بشدة مثل معظم الأشخاص بما يحدث في أمريكا والظلم الرهيب الذي يعاني منه الأشخاص الملونون كل يوم.

أرادت أنيستون أن تظهر دعمها فتبرعت بمبلغ كبير للمؤسسة الخيرية التي شعرت بصدى أكبر لها، ووضعت الرابط على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام" حتى يتمكن معجبوها من التبرع أيضًا للمنظمة.

وقالت: "لقد كان هذا الأسبوع مفجعًا للعديد من الأسباب، نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن العنصرية والوحشية في هذا البلد مستمرتان منذ فترة طويلة، ولم يكن الأمر مفاجئًا على الإطلاق، إنها مسؤوليتنا أن نصدر ضجيجًا، ونطالب بالعدالة، ونعلم أنفسنا بهذه القضايا، وأكثر من أي شيء آخر، لنشر الحب".

يأتي تبرع أنيستون الخيري بعد يومين من إعلانها بيع صورة عارية تعود إلى عام 2005 في مزاد علني خيري والتبرع بأموالها إلى منظمة NAFClinics التي تقدم اختبار مجاني لاكتشاف مصابي فيروس كورونا".

وقد قام عدد كبير من المشاهير في جميع أنحاء البلاد بالتعبئة والتبرع بأموال طائلة لمنظمات العدالة العرقية والاجتماعية، فكانت قد تبرعت النجمة أنجلينا جولي بـ200 ألف دولار لصندوق الدفاع القانوني التابع لـ NAACP، في حين تبرع المغني "ذا ويكيند" بمبلغ 500 ألف دولار لقضايا مختلفة، وقام مغني الراب دريك بوضع أكثر من 100 ألف دولار في صندوق كفالة وطني لمساعدة متظاهري حركة Black Live Matter الذين تم القبض عليهم، وقرر مغني الراب كانيه ويست، بتغطية التكاليف القانونية لعائلات أربيري وبرونا تايلور اللذين توفيا أيضًا نتيجة للعنف، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المملوكة للسود في مسقط رأسه في مدينة شيكاغو.
جينيفر أنيستون تتبرع بأموال طائلة لمنظمة تناهض العنصرية
جينيفر أنيستون تتبرع بأموال طائلة لمنظمة تناهض العنصرية

موضوعات متعلقة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الكمامة لا تكفي.. «الصحة العالمية» تكشف إجراءات الحماية من كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يناشد وزارة الثقافة بدعم المشروعات الثقافية الصغيرة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

مروة مجدي تحصل على الماجستير عن «أثر النمط القيادي في التهكم التنظيمي»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح