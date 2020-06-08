جينيفر أنيستون تتبرع بأموال طائلة لمنظمة تناهض العنصرية

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن تبرع النجمة الأمريكية العالمية "جينيفر أنيستون" بمبلغ مالي كبير لمؤسسة خيرية عرقية بعد مقتل المواطن الأمريكي "جورج فلويد" على يد شرطة الأمريكية في ولاية "مينيابوليس".وجاء في التقرير أن أنيستون قد قدمت مليون دولار لمنظمة Color Of Change، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن الحقوق المدنية وأكبر منظمة عدالة عنصرية عبر الإنترنت في البلاد، وانها تأثرت بشدة مثل معظم الأشخاص بما يحدث في أمريكا والظلم الرهيب الذي يعاني منه الأشخاص الملونون كل يوم.أرادت أنيستون أن تظهر دعمها فتبرعت بمبلغ كبير للمؤسسة الخيرية التي شعرت بصدى أكبر لها، ووضعت الرابط على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام" حتى يتمكن معجبوها من التبرع أيضًا للمنظمة.وقالت: "لقد كان هذا الأسبوع مفجعًا للعديد من الأسباب، نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن العنصرية والوحشية في هذا البلد مستمرتان منذ فترة طويلة، ولم يكن الأمر مفاجئًا على الإطلاق، إنها مسؤوليتنا أن نصدر ضجيجًا، ونطالب بالعدالة، ونعلم أنفسنا بهذه القضايا، وأكثر من أي شيء آخر، لنشر الحب".يأتي تبرع أنيستون الخيري بعد يومين من إعلانها بيع صورة عارية تعود إلى عام 2005 في مزاد علني خيري والتبرع بأموالها إلى منظمة NAFClinics التي تقدم اختبار مجاني لاكتشاف مصابي فيروس كورونا".وقد قام عدد كبير من المشاهير في جميع أنحاء البلاد بالتعبئة والتبرع بأموال طائلة لمنظمات العدالة العرقية والاجتماعية، فكانت قد تبرعت النجمة أنجلينا جولي بـ200 ألف دولار لصندوق الدفاع القانوني التابع لـ NAACP، في حين تبرع المغني "ذا ويكيند" بمبلغ 500 ألف دولار لقضايا مختلفة، وقام مغني الراب دريك بوضع أكثر من 100 ألف دولار في صندوق كفالة وطني لمساعدة متظاهري حركة Black Live Matter الذين تم القبض عليهم، وقرر مغني الراب كانيه ويست، بتغطية التكاليف القانونية لعائلات أربيري وبرونا تايلور اللذين توفيا أيضًا نتيجة للعنف، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المملوكة للسود في مسقط رأسه في مدينة شيكاغو.