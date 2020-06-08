الذهب يعوض جزءًا من خسائر ما بعد تقرير الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفًا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.وزاد السعر الفوري للذهب 0.7 بالمائة إلى 1696.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط بما يصل إلى 2.4 بالمائة يوم الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحدًا بالمائة إلى 1700.30 دولار للأوقية.وأدت بيانات الوظائف القوية إلى إقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التي تقدمت اليوم.ويترقب المتعاملون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يختتم أعماله الأربعاء، رغم توقفهم عن وضع احتمال أسعار فائدة سلبية في الحسبان عقب التعافي المفاجئ للتوظيف.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 % إلى 17.68 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 1928.66 دولار، وفقد البلاتين 0.6 بالمائة ليسجل 830.78 دولار للأوقية.