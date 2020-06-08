جامعة سوهاج تجري السحب على جوائز مسابقة ليلة القدر

- عابرون والدنيا ليست لنا



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والفوز بالمركز الثاني وجائزة قدرها 375 جنيها لكل من



أما المركز الثالث وجائزة قدرها 250 جنيها فكانت من نصيب



أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، السحب على جوائز مسابقة ليلة القدر، والتي نظمها مركز نور البصيرة خلال شهر رمضان المبارك، وتم نشرها يوميا على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاصة بالمركز الإعلامي للجامعة.وقال الدكتور عماد صوينع مدير المركز، إن جوائز المسابقة 2000 جنيه لأصحاب المركز الأول، و1500 جنيه لأصحاب المركز الثاني، و1000 جنيه لأصحاب المركز الثالث، مشيرا إلى أن عملية السحب أسفرت عن الفوز بالمركز الأول وجائزة قدرها 500 جنيه لكل منEmy NouhMona FaroukEng Ahmed kamalشقيق الشامعلاء محمد عليجنة الفردوس الأعلىNermen IbrahimShima sabryDr. AHMED RadwanZenab Salahوأوضح مدير مركز نور البصيرة ومنظم المسابقة، أنه على الفائزين إرسال أرقام تليفوناتهم في رسالة خاصة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمركز الإعلامي للتواصل معهم في موعد أقصاه اليوم الإثنين الساعة 5 مساء، لاستلام جوائزهم.