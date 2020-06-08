رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تجري السحب على جوائز مسابقة ليلة القدر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:08 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
طباعة
أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، السحب على جوائز مسابقة ليلة القدر، والتي نظمها مركز نور البصيرة خلال شهر رمضان المبارك، وتم نشرها يوميا على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاصة بالمركز الإعلامي للجامعة.

وقال الدكتور عماد صوينع مدير المركز، إن جوائز المسابقة 2000 جنيه لأصحاب المركز الأول، و1500 جنيه لأصحاب المركز الثاني، و1000 جنيه لأصحاب المركز الثالث، مشيرا إلى أن عملية السحب أسفرت عن الفوز بالمركز الأول وجائزة قدرها 500 جنيه لكل من

- عابرون والدنيا ليست لنا
Emy Nouh

- فاروق جمال محمد
Mona Farouk

والفوز بالمركز الثاني وجائزة قدرها 375 جنيها لكل من

Eng Ahmed kamal
شقيق الشام
علاء محمد علي
جنة الفردوس الأعلى

أما المركز الثالث وجائزة قدرها 250 جنيها فكانت من نصيب

Nermen Ibrahim
Shima sabry
Dr. AHMED Radwan
Zenab Salah

وأوضح مدير مركز نور البصيرة ومنظم المسابقة، أنه على الفائزين إرسال أرقام تليفوناتهم في رسالة خاصة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمركز الإعلامي للتواصل معهم في موعد أقصاه اليوم الإثنين الساعة 5 مساء، لاستلام جوائزهم.

موضوعات متعلقة

الكمامة لا تكفي.. «الصحة العالمية» تكشف إجراءات الحماية من كورونا

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل بعد حذف المواد غير المضافة للمجموع

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يناشد وزارة الثقافة بدعم المشروعات الثقافية الصغيرة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

مروة مجدي تحصل على الماجستير عن «أثر النمط القيادي في التهكم التنظيمي»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح