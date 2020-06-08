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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تعلن إجراءات امتحانات الوافدين بالدراسات العليا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:06 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة
إسراء جمال
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أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بالجامعة بعد قرار تعليق الدراسة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومعظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المقترحة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسات العليا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد يمكن تحديدها فيما يلي:

١- فيما يتعلق بامتحانات الدراسات العليا: بالنسبة للطلاب الوافدين المتواجدين على أرض مصر يتم عقد الامتحانات لهم بعد انتهاء تعليق الدراسة وفقا للجداول الزمنية التي ستعلنها الكليات.

٢- بالنسبة للطلاب الوافدون المتواجدون خارج جمهورية مصر العربية حاليا يتم تأجيل عقد امتحاناتهم وتعقد حين تمكنهم من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التاكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر، على إلا تحتسب هذه الفترة من التوقف ضمن المدد المحددة لاتمام الدرجة العلمية.

٣- بخصوص امتحانات المواد التكميلية: يتم تأجيل الاختبارات ويعقد امتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة عند التحقق من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا الجوازات السفر.

٤- وبخصوص شرط الحصول على شهادة إجادة اللغة الأجنبية، يتم اعتباره شرط لمنح الدرجة بدلا من كونه شرط لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة.

٥- وعن الرسوم الدراسية: سيتم إسقاط المدة ما بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية وموعد دخوله الاختبار الفعلي، من الرسوم الدراسية.

٦- في حالة حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير وفي الدكتوراه ولم يناقش في خلال المدة المحددة نتيجة وجوده خارج البلاد لا يطالب بسداد أى رسوم إضافية.

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