سيد الوكيل يناشد وزارة الثقافة بدعم المشروعات الثقافية الصغيرة

دعا الكاتب الناقد سيد الوكيل، وزارة الثقافة برعاية المشاريع الثقافية الصغيرة، من خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، قال فيها: لماذا لا تفكر وزارة الثقافة في دعم المشروعات الثقافية الصغيرة؟ هل ما زالت تعتقد أن الثقافة عملا مجانيا؟لا لم تتنبه إلى أن الثقافة أصبحت صناعة وليست مجرد موهبة فردية يتحول أصحابها بطرائق غامضة إلى رجال كبار الشأن أصبحوا أيقونات لمن بعدهم، فيم هم في الواقع، لا يصنعون سوى مجدهم الشخصي؟فقط يحصلون على الجوائز وشهادات التقدير المذهبة، ويرحلون ليأتي من تربى على عقيدتهم لتبدأ الدورة من جديد في كل مرة !!. لما لم ننتبه إلى أن الثقافة أصبحت تصنع الآن عبر وسائط إلكترونية، وأن تاريخ الورق في طريقه إلى الزوال؟تابع "الوكيل" موضحًا: بالفعل ثمة مشاريع فردية من مثقفين أسسوا مواقع على شبكات الإنترنت، تجاوزت تاريخ الورق. أفراد فعلوا هذا في صمت، وبلا أي دعم، أو حتى انتباه إلى ما يفعلونه، غير أن هذه المشاريع ستظل محدودة الأثر، بدون التفكير في تحويلها إلى مؤسسات مدنية تقف بجوار مؤسساتكم العريقة التي سطرت تاريخا محمودا، فيما تقف الآن عاجزة عن رؤية الحاضر والمستقبل.ما زالت لجانكم المتخصصة في مجلسكم الأعلى تسير على نفس النهج القديم، فقط تستبدل فلانا بعلان لا أكثر. ثم تنغلق على نفسها، ولا نسمع عنها أي شيء بعد الإعلان عنها. ولا نلمس لها أثرا في الواقع، وبين الناس.هلا تتنبهون إلى أن المواقع الإلكترونية الصغيرة، قدمت مئات الأصوات التي لم نكن نسمع عنها ولا نعرف بوجودها؟ لماذا نظل نفكر على نحو نخبوي، ولا ندرك أن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة لمستويات من التعبير الأدبي والفني والثقافي لم تكن مطروقة من قبل، ثمة أفراد يحركون الواقع ويؤثرون فيه بجهود مهما كانت مخلصة وجادة فهي محدودة ومنقوصة.واختتم مناشدا: من فضلكم يا سادتنا الكبار في البيت الأبيض، انتبهوا لمئات المواقع وصفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب الشخصية والمتخصصة في مجالات ثقافيىة مختلفة: التاريخ، الأدب، الفن التشكيلي، السينما... إلخ.انتبهوا إلى أن مضمار الثقافة أصبح أوسع كثيرا مما تعرفونه ودأبتم عليه، بحيث تشمل الآن فيديوهات عن الصحة، والطعام، وعلم النفس، وأخرى تربوية موجهة للأمهات والتربية الجنسية.. إلخ. انتبهوا إلى أنه ليس كل فيديوهات الإنترنت حنين حسام وترندات سطحية، انتبهوا يا سادة إلى أن الثقافة لم تعد ( ورقة وقلم ومرايا)، اللهم أني بلغت اللهم فاشهد فلا حول ولا طول لي غير هذا.