نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات العزل بالخانكة وشبرا

تفقدت الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية عددا من مستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كوورنا المستجد داخل نطاق المحافظة.بدأت الجولة بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو بحضور العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والدكتور محمد إبراهيم الخولى مدير المستشفى، وأعلنت إدارة المستشفى عن شفاء 80 حالة.قال مدير المستشفى خلال الجولة إنه يجرى الآن رفع كفاءة المستشفى وتشمل قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ومستوصف الصدر، وأشاد نائبا المحافظة باللوحات الإرشادية لطرق الوقاية ومكافحة العدوى المعلقة على أبواب الغرف ودورات المياه.وتم المرور على مستشفى أبوالمنجا المركزى وتبين طاقم الأطباء يعمل بكفاءة عالية فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة ونوه مدير المستشفى إلى أنه لا توجد أى مشاكل فى الأطقم الطبية ولا الأجهزة الطبية فضلا عن أنه لا توجد أى معوقات فى الأدوية.كما تم المرور على مستشفى بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق وتم تفقد قسم عيادة الحميات والفرز والأشعة والمعمل وعيادة الاشتباه.