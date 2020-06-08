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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«البيئة»: محطات لرصد نوع الهواء فى جميع محافظات (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:01 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة لديها 118 مشروعا على مستوى الجمهورية، وتم العمل على محورين خلالها، الأول هو الحد من التلوث سواء في المياه أو الهواء أو الانبعاثات الخاصة بالاحتباس الحراري، والمحور الثاني هو الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحميات.

وأضافت "ياسمين" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن هناك مشروعات تخص الحد من التلوث، ومنها وضع محطات خاصة برصد نوعية الهواء في مختلف محافظات الجمهورية، ورصد 136 مدخنة لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك لمراقبة للحيود التي تحدث من المصانع في حالات معينة.

وأشارت إلى أنه تم العمل على المناطق الساحلية بقوة، سواء من ناحية البحيرات التي يتم تطهيرها، أو ما تم بالنسبة لبحيرة مريوط والأعمال التي تمت لخفض أحمال التلوث بها، وكان هذا المشروع من أكبر المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة لا تقل عن 9 ملايين دولار على مدى أربع سنوات، وتم تطهير المخلفات الخطرة في ميناء الدخيلة لمدة 30 عامًا.

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