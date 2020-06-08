إزالة 9 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - حوش عيسى- أبو المطامير " حيث تم إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1320 متر بنطاق قرية ابوالشقاف بحوش عيسى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وإزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 919 م٢ عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وكافتريا بالصاج بنطاق بأبو المطامير.كما تم إزالة أعمدة خرسانية مخالفة بمساحة 149 متر مربع دور أول بقرية المسين بالدلنجات وتم عمل محضر وقف أعمال للمخالف، وتم وقف أعمال بناء بقرية الوفائية بالدلنجات وفك 2 شدة خشبية دور أول ودور رابع علوي بقرية المسين.ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.مهيبا بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.