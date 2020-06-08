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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لوزيرة البيئة يحذر من خطورة النفايات الطبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:59 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول خطة وزارة البيئة للتخلص الآمن من الكمامات الطبية بعد استعمالها.

وأوضح متولي، في طلب الإحاطة، أن الكمامات المستخدمة يمكن أن تنقل العدوى، خصوصًا إذا كانت ملوثة، كما أنها مصدر خطورة على عمال النظافة، مما يؤكد ضرورة التخلص من النفايات الطبية منها الكمامات لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.

وطالب النائب، بتشديد العقوبات على الإلقاء العشوائي للكمامات والقفازات بعد استخدامها، دون مراعاة لخطورة هذه الظاهرة في نقل الأمراض، خصوصًا فيروس كورنا المستجد، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع، مؤكدا أهمية تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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