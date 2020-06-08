رئيس مطروح: تطوير منظومة العمل بالإدارات الخدمية (صور)

عقد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، الاجتماع الأول له مع القيادات والإدارات الخدمية بمجلس المدينة للوقوف على المعوقات التي تواجه العمل.وأكد رئيس المدينة، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قدم حلولا فورية لكافة المعوقات التي تواجه الإدارات الخدمية التي تقدم يوميا للمواطنين خاصة في قطاعات النظافة والكهرباء في حدود الإمكانيات المتاحة.وأشار إلى أن الارتقاء بمنظومة العمل بالإدارات الخدمية يساهم في تطوير أداء العمل وينعكس ذلك على تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي طبقا للوائح والقوانين المنظمة.وتابع أنه سيتم رفع تقارير دورية لكافة القضايا والمشاكل والهامة لتقديم حلول سريعة للشكاوى العاجلة على مدار الساعة والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمدينتنا الساحرة الواعدة مرسي مطروح.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة سير الأعمال بكافة القطاعات الخدمية بمدينة مرسى مطروح، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.