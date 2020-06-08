توريد 23136 طنا و169 كيلو قمح للشون والصوامع بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم حتى اليوم الإثنين، مواصلة العمل ببنكر إسنا لاستقبال واستلام القمح.حيث وصلت كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم إلى 23136 طنا و169 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة تفوق الـ68% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.وأكد المصيلحي استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.