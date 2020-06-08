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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطبيق جديد يغري مستخدميه بدفع المال لمنافسة «تيك توك»

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:48 ص
تطبيق زين
تطبيق زين
وكالات
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يطمح تطبيق "زين" الصيني الجديد إلى منافسة "تيك توك" الذي يحظى بشعبية واسعة، وكلاهما يقترحان مشاركة أشرطة فيديو قصيرة.

وحتى يتمكن من منافسة "تيك توك"، يدفع تطبيق "زين" الذي أطلقته الشهر الماضي شركة "كيواشو" المال للمستخدمين الذين يدعون أصدقاءهم إلى تحميل التطبيق بمبلغ قد يصل إلى 20 دولارا عن الشخص الجديد، ووفقا لنشاطه عبر المنصة.

وتسمح معاينة الفيديوهات عبر "زين" أيضا بكسب نقاط يمكن تحويلها بعد ذلك إلى مال.

ويرى المحلل روي ما، المتخصص في التكنولوجيات الجديدة أن نجاح "زين" سيكون "رهنا بالقيمة المضافة التي يقدمها" وبمعرفة إن كان الحصول على مكافآت مالية "ثانويا" أم لا.

ويواجه "زين" أيضا التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة التي وضعت "تيك توك" وشركات تكنولوجية صينية أخرى تحت مراقبة حكومية متزايدة.

وقال ناطق باسم التطبيق لوكالة "فرانس برس" إن "زين" منتج موجه للسوق الأمريكية"، ومتوفر حاليا في الولايات المتحدة وكندا فقط.

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